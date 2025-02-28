Лечение болезни Крона, увеличивающей риск рака кишечника, покрывается ОМС

Лечение болезни Крона, которая увеличивает риск рака кишечника, покрывается обязательным медицинским страхованием.

Болезнь Крона — это хроническое воспалительное заболевание, которое может поражать любую часть пищеварительной системы, начиная от полости рта и заканчивая прямой кишкой. При этой болезни воспалительный процесс вызывает образование эрозий и язв на стенках кишечника, что увеличивает вероятность возникновения рака кишечника. Своевременная диагностика и правильное лечение могут минимизировать этот риск и предотвратить распространение повреждений на большие участки. Если лечение не проводится вовремя, могут развиться такие осложнения, как кишечная непроходимость, кровотечения, анемия (недоедание), дефицит витаминов и минералов, ослабление иммунной системы, а также заболевания суставов, глаз, кожи и печени.

Обследование на болезнь Крона, стационарное терапевтическое лечение и хирургические операции в случае осложнений покрываются обязательным медицинским страхованием, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Диагностика и терапевтическое лечение заболевания проводятся гастроэнтерологом, а хирургическое вмешательство - общим хирургом. Обследование у квалифицированного врача, УЗИ, МРТ, КТ, анализы крови, кала, панель для диагностики хронического колита и другие лабораторные исследования, гастроскопия, ирригоскопия, колоноскопия, открытая и закрытая биопсия тонкой и толстой кишки, а также хирургическое вмешательство входят в перечень услуг обязательного медицинского страхования.

Лечение обычно начинается с консервативного метода, то есть с приема медикаментов, и, если он оказывается неэффективным, продолжается хирургическими вмешательствами. Во время хирургической операции поврежденная часть кишечника удаляется, а здоровые концы кишечника соединяются (резекция кишечника, установка анастомоза), либо один конец кишечника прикрепляется к передней стенке живота (илеостомия, колостомия). Во время операции стационарное пребывание, питание, используемые лекарства, медицинские расходные материалы и услуги анестезии покрываются обязательным медицинским страхованием.

Услуги, указанные выше, с использованием обязательного медицинского страхования предоставляются на основе медицинских показаний и назначений врача в государственных медицинских учреждениях, подчиненных TƏBİB, в соответствующих научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения, а также в медицинских учреждениях, заключивших контракт с Государственным агентством обязательного медицинского страхования, на основании направления (в том числе частных и государственных учреждений, находящихся в подчинении соответствующих органов).

Отметим, что болезнь Крона считается заболеванием молодежи, чаще всего встречается у людей в возрасте от 15 до 35 лет. Основной причиной возникновения этой болезни является дисфункция иммунной системы - патологическая иммунная реакция на кишечную флору, пищу, поступающую в кишечник, и нормальные клетки кишечника. То есть иммунная система ошибочно воспринимает эти факторы как чуждые и пытается их уничтожить, что приводит к воспалению, образованию эрозий и язв на слизистой оболочке. Кроме того, к факторам, способствующим развитию болезни, относятся генетическая предрасположенность, семейный анамнез, бактериальные и вирусные кишечные инфекции, питание, окружающая среда, а также курение. Болезнь Крона сопровождается острыми болями в животе, спазмами, постоянной диареей, кровью в стуле, потерей веса, жаром, усталостью, язвами во рту, трещинами в анальной области и другими симптомами.