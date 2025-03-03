Азербайджанский дизайнер Галиб Гасанов дебютировал на Миланской неделе моды – ФОТО

При поддержке Министерства культуры Азербайджана талантливый дизайнер Галиб Гасанов успешно принял участие в Миланской неделе моды.

На этом престижном fashion-мероприятии при поддержке Азербайджанского культурного центра в Италии он представил свою новую коллекцию под брендом «Institution», вызвавшую большой интерес, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Коллекция Галиба Гасанова состояла из 30 уникальных нарядов, каждый из которых продемонстрировал его современный подход, инновационное видение и синтез искусства и моды - в коллекции было немало национальных мотивов, отражающих богатое культурное наследие Азербайджана и эстетические ценности страны.

Представленные наряды гармонично сочетали в себе классический и футуристический стили, привлекая внимание как ценителей искусства, так и модных экспертов – отмечается, что подчеркивание национальной идентичности в коллекции имеет особое значение для популяризации азербайджанской культуры в мире.

Миланская неделя моды считается одним из самых престижных модных событий в мире, и дебют на подобной fashion-платформе является значительным достижением для любого дизайнера.