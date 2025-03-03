Погода на вторник: В Баку осадков не ожидается

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 4 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью в некоторых пригородных районах возможны кратковременные осадки, ветер северо-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 0 до 3° тепла, днем - от 4 до 8° тепла. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 764 мм и 770 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана тоже в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и снег. В отдельных местах туман. Ветер западный, умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от -3° до +2°, днем - от 8° до 13° тепла. В горах ночью - от -7° до -12°, днем - от -3° до +2°.