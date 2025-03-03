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Операции открытым методом при врожденных пороках головного мозга проводятся в рамках ОМС

Феликс Вишневецкий15:36 - 03 / 03 / 2025
Операции открытым методом при врожденных пороках головного мозга проводятся в рамках ОМС

Хирургическое лечение артериовенозных мальформаций (АВМ) покрывается пакетом услуг обязательного медицинского страхования.

В 2024 году за счет обязательного медицинского страхования было проведено 52 операции по лечению АВМ, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство обязательного медицинского страхования.

АВМ (артериовенозная мальформация) — это сосудистое сплетение, возникающее вследствие аномального соединения кровеносных сосудов в головном или спинном мозге. АВМ считается врожденным дефектом и относится к редким заболеваниям. Многие люди могут прожить всю жизнь без каких-либо симптомов.

Данное состояние нарушает правильную регуляцию кровотока и со временем может привести к мозговым кровоизлияниям, эпилептическим припадкам, мышечной слабости (параличу), инсульту и другим неврологическим проблемам. В зависимости от локализации АВМ возможно нарушение функций конечностей, в том числе координации движений.

Заболевание может проявляться серьезными симптомами, такими как сильные головные боли, онемение различных частей тела, ухудшение или потеря зрения, а также трудности с речью.

Хирургическое лечение АВМ проводится с учетом его локализации, размера, возраста пациента и других факторов. В случае медицинских показаний операция выполняется открытым методом в рамках обязательного медицинского страхования.

Следует отметить, что для точной диагностики заболевания применяются современные диагностические методы. Среди обследований используются МРТ, КТ, электроэнцефалограмма (ЭЭГ) для измерения биоэлектрической активности мозга, допплерография и церебральная ангиография. Кроме того, для определения отсутствия противопоказаний к операции могут потребоваться анализ крови и другие лабораторные исследования.

Указанные инструментальные, функционально-диагностические и лабораторные медицинские услуги предоставляются за счет обязательного медицинского страхования. Также в страховое покрытие входят медикаментозное лечение, медицинские расходные материалы и ежедневное питание во время стационарного пребывания.

Эти операции проводятся в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, а также в медицинских учреждениях (как частных, так и подведомственных соответствующим государственным органам), имеющих договор с Государственным агентством обязательного медицинского страхования, на основании направления.

Следует отметить, что в результате хирургического вмешательства сохраняются функции головного мозга, улучшается качество жизни и устраняются серьезные неврологические риски, которые могли бы возникнуть в будущем. После операции пациенты должны находиться под медицинским наблюдением, следить за образом жизни и при появлении новых симптомов немедленно обращаться к врачу.

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