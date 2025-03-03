Елене Блиновской вынесли приговор

Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

«По совокупности преступлений окончательно назначить 5 лет колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима», - цитирует ТАСС решение суда.

Отмечается, что в части обвинений об уклонении от уплаты налогов блогер освобождена от уголовной ответственности по истечении срока давности.