Камеры безопасности помогли раскрыть кражи из бакинских магазинов на сумму 50 тысяч манатов - ФОТО - ВИДЕО

В расположенных в Хатаинском и других районах города Баку магазинах произошла серия краж.

Неизвестные лица, используя специальные маски, в разное время ограбили более 10 магазинов, из которых они украли табачные изделия на сумму 6 тысяч манатов, наличные деньги из платежных терминалов и касс на общую сумму около 44 500 манатов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции, были задержаны ранее судимые 25-летние Арастун Мамедов и Рахман Магеррамов, которые обвиняются в совершении данных преступных деяний.

Их противоправные действия были зафиксированы в режиме реального времени камерами безопасности - расследование продолжается.