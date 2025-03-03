В зоне аэропорта задержаны лица, занимавшиеся незаконной деятельностью такси – ФОТО – ВИДЕО

В Международном аэропорту Гейдар Алиев со стороны полиции продолжаются профилактические мероприятия против водителей, занимающихся пассажирскими перевозками без опознавательного знака такси и таксометра.

В результате очередной операции, проведенной сотрудниками Управления полиции воздушного транспорта Главного управления полиции на транспорте, были задержаны 32-летний Азер Бахтиярбейли, 25-летний Рахман Дурмышев и 27-летний Эмин Аскеров, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Было также установлено, что они являются потребителями наркотических средств. У Р.Дурмышева были обнаружены наркотики, в связи с чем возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

Расследование в отношении двух других задержанных продолжается.