В Музее ковра открылась выставка «Тысяча узоров на чуле» - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее ковра 1 марта открылась выставка «Тысяча узоров на чуле».

На выставке представлены 25 образцов богато орнаментированных попон-чулов из коллекции Азербайджанского национального музея ковра, сотканных в различных регионах нашей страны - Баку, Ширване, Газахе, Карабахе.

Нарядной попоной-чулом накрывали спины верховых и вьючных животных (лошадей, верблюдов, ишаков, быков), она также служила в качестве украшения.

В Азербайджане чул изготавливался в основном в ворсовой и безворсовой техниках, а иногда декорировался золотошвейной, тамбурной вышивкой, в технике «джульма» или лоскутным шитьем. Чулом покрывали спины верблюдов и лошадей во время разного рода торжеств, чтобы животные выглядели величественно и нарядно. Зимой чул защищал их от холода.

Глиняная фигура лошади, найденная в южно-азербайджанском городе Маку, на которой изображен чул с цветочным узором (II тыс. до н.э.), а также изображение льва в чуле на поверхности золотой чаши (I тыс. до н.э.), обнаруженной при раскопках на холме Гасанлы вблизи озера Урмия, свидетельствуют о древних корнях истории этого предмета. Изображения богато орнаментированных чулов встречаются также и на произведениях известных представителей тебризского искусства миниатюры.

В средние века чулы для лошадей правителей и сановников ткали из разноцветных шерстяных и шелковых нитей, порой использовали золотые и серебряные нити, а также драгоценные камни.

Выставка продлится до 1 апреля.