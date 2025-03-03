Названы лауреаты премии «Оскар-2025» - ВИДЕО

В Лос-Анджелесе 2 марта 2025 года состоялась 97-я церемония вручения премии «Оскар», ведущим мероприятия впервые выступил Конан О'Брайен.

Премия «Оскар» - одно из самых значимых событий в мире кино, которое ежегодно собирает лучших представителей индустрии. Академия кинематографических искусств и наук вручает награды за выдающиеся достижения в различных категориях, отмечая как громкие блокбастеры, так и авторские работы.

Лидером по количеству номинаций на премию «Оскар» в 2025 году стал фильм «Эмилия Перес» с 13-ю номинациями, что является рекордом для неанглоязычных фильмов. На втором месте - фильмы «Бруталист» и «Злая: Сказка о ведьме Запада» с 10-ю номинациями каждый. При этом триумфатором вечера стал фильм «Анора», получивший пять наград, включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Шон Бейкер вошел в историю, получив четыре «Оскара» за одну ночь - за режиссуру, оригинальный сценарий и монтаж.

Эдриан Броуди был удостоен награды за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист», а Майки Мэдисон получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Анора». Киран Калкин и Зои Салдана получили награды за лучшие роли второго плана в фильмах «Настоящая боль» и «Эмилия Перес» соответственно.

В категории «Лучший международный фильм» победил бразильский фильм «Я все еще здесь». Лучшим анимационным фильмом был признан «Поток».

Церемония прошла без значительных инцидентов, за исключением технических проблем при трансляции на Hulu, когда сигнал прервался перед объявлением лучшего фильма, оставив зрителей ненадолго в неведении.

Основные лауреаты премии «Оскар-2025»:

- Лучший фильм: «Анора».

- Лучший режиссер - Шон Бейкер за фильм «Анора».

- Лучшая женская роль - Майки Мэдисон за роль в фильме «Анора».

- Лучшая мужская роль - Эдриан Броуди за роль в фильме «Бруталист».

- Лучшая женская роль второго плана - Зои Салдана за роль в фильме «Эмилия Перес».

- Лучшая мужская роль второго плана - Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль».

-Лучший международный фильм - «Я все еще здесь» (Бразилия).

- Лучший анимационный фильм - «Поток».

Полный список лауреатов премии «Оскар» доступен по следующей ссылке.