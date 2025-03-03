Лили-Роуз Депп, Деми Мур, Селена Гомес и другие звезды на красной дорожке премии «Оскар-2025» - ФОТО
Перед началом 97-й церемонии вручения премии «Оскар», которая состоялась 2 марта 2025 года в Лос-Анджелесе, звезды киноиндустрии по традиции прошлись по красной дорожке.
Как и на всех подобных мероприятиях, знаменитости представили стильные наряды от ведущих модных домов, а образы актеров и актрис стали предметом обсуждения среди поклонников и модных критиков.
Классические смокинги, роскошные вечерние платья, дорогие украшения и смелые модные решения вновь сделали красную дорожку одной из самых ярких частей киновечера.
Фото: WireImage, Getty Images, Shutterstock
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