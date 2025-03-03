Вечеринка Vanity Fair Oscars 2025: Звезды Голливуда на главной afterparty церемонии – ФОТО

После завершения 97-й церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе традиционно состоялась одна из самых ожидаемых afterparty – Vanity Fair Oscars Party, организованная знаменитым американским журналом Vanity Fair.

Мероприятие собрало лауреатов, номинантов и звезд индустрии, став неофициальным продолжением главного кинособытия года - гости вечеринки, среди которых были обладатели «Оскара», режиссеры, продюсеры и представители мира моды, представили свои вторые образы за вечер.

Подчеркнем, что Vanity Fair Oscars Party уже давно стала неотъемлемой частью оскаровской ночи, подтверждая свой статус самой престижной постцеремониальной вечеринки года.

Отметим, что Vanity Fair традиционно устраивает эксклюзивную фотосессию, где знаменитости позируют перед объективом Марка Селигера - фотографии часто становятся частью специального выпуска журнала, посвященного премии «Оскар», где можно увидеть самые яркие моменты с вечеринки и красной дорожки.

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