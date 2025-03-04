С начала года задержаны 59 иностранных граждан, находящихся в Азербайджане нелегально – ВИДЕО

В период с января по февраль текущего года сотрудники Управления по борьбе с незаконной миграцией Главного управления паспортов, регистрации и миграции МВД АР провели мероприятия в Баку, в результате которых были задержаны 59 иностранных граждан, которые уклонялись от выезда после окончания срока пребывания в стране и не соблюдали правила регистрации.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

Также установлены личности 13 граждан различных зарубежных стран, прибывших в Баку в рамках прошлогодних мероприятий COP29, но выезд которых из страны не был зарегистрирован - против них приняты меры правового характера. Согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях в отношении указанных лиц составлен протокол об административном правонарушении.

Подчеркивается, что среди задержанных был и иностранный гражданин, объявленный в розыск по статье о краже УК АР.