Проезд на красный свет: Как нарушение правил приводит к ДТП – ВИДЕО

Безответственность водителей и несоблюдение правил приводят к дорожно-транспортным происшествиям с летальным исходом и травмам, а также вызывают заторы на дорогах.

«Особенно опасно, когда некоторые водители, пытаясь выиграть 1-2 секунды, проезжают на красный сигнал светофора, подвергая риску как свою жизнь, так и жизнь других участников движения», - отметил в комментарии 1news.az начальник сектора Центра интеллектуального управления транспортом МВД АР Омар Хыдыров, который также подчеркнул, что при анализе ДТП, произошедших в Баку в разное время, можно увидеть, что водители и легковых автомобилей, и мотоциклов игнорируют запрещающий сигнал светофора и проезжают перекресток на высокой скорости.

«Мы неоднократно делились видеоматериалами о том, насколько опасно проезжать на красный свет, к каким трагическим последствиям это может привести. Однако, к сожалению, некоторые водители до сих пор не осознают всей серьезности этой опасности. Центр интеллектуального управления транспортом напоминает: проезд на красный свет может привести к тяжелым последствиям. Поэтому при приближении к светофору необходимо снижать скорость, соблюдать меры безопасности и строго следовать сигналам светофора», - заявил О.Хыдыров.

Ниже представлены кадры аварий, произошедших в столице Азербайджана из-за несоблюдения правил участниками движения.