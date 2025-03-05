В Азербайджане увеличены размеры ряда пособий

В рамках социального пакета, который был внедрен в 2025 году, уже увеличены размеры ряда пособий.

Эти увеличения связаны с изменением размера минимальной заработной платы с этого года - так как некоторые социальные пособия в Азербайджане напрямую зависят от минимальной заработной платы, изменения в ее размере приводят к увеличению этих выплат.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, отмечая следующее: «Выплата пособия для лиц, освобожденных от отбывания наказания и нуждающихся в медицинской и социальной помощи, составляет 4-кратную величину минимальной заработной платы. Это означает, что размер этого пособия увеличился с 1380 манатов до 1600 манатов (400 манатов X 4)».

В.Байрамов отмечает, что ежемесячные пособия для работников приватизированных и переданных в управление государственных предприятий, чье здоровье было нарушено в результате производственной аварии или профессионального заболевания, а также для членов семей работников, погибших по этим причинам, и других иждивенцев были увеличены в зависимости от минимальной заработной платы: «Так, в случае утраты трудоспособности по профессии выплачивается сумма, соответствующая проценту утраты трудоспособности от минимальной месячной заработной платы (не менее 33 манатов). Например, если процент утраты трудоспособности составляет 80%, то размер этого ежемесячного пособия увеличивается с 276 манатов до 320 манатов. В таких случаях размер ежемесячного пособия для членов семей погибших и других иждивенцев увеличен с 345 манатов до 400 манатов».

Другой выплатой, в которой произошло увеличение, является пособие на похороны. Так, в случае смерти пенсионеров выплачивается сумма, равная трехкратному минимальному размеру пенсии. Это означает, что при смерти пенсионера пособие на похороны со следующего месяца увеличивается с 840 манатов (280 манатов X 3) до 960 манатов (320 манатов X 3).

Вугар Байрамов подчеркивает, что в ближайшее время будут приняты решения по увеличению ряда социальных пособий и пенсий, не связанных с минимальной заработной платой: «Президентом страны дано поручение Кабинету министров по увеличению социальных пособий и пенсий. Уже началась подготовка предложений в этом направлении Кабинетом министров. После завершения подготовки предложений и финансового обоснования будут реализованы соответствующие увеличения. Предложения от Кабинета министров будут представлены во второй половине этого месяца».