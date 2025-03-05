Народная артистка Саида Гулиева в день своего рождения понесла тяжелую утрату

Сегодня народная артистка Азербайджана, актриса Национального академического драматического театра Саида Гулиева отмечает свой 68-й день рождения.

В свой день рождения актриса понесла тяжелую утрату – скончалась ее мать.

«Моя мама ушла из жизни утром, она долго страдала от болезни. Я потеряла маму в мой день рождения. Ей было много лет, но возраст матери не имеет значения. Это очень тяжело для меня», - цитирует Yenicag.az С.Гулиеву.