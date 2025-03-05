Погода на четверг: В Баку ожидается до 13° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 6 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит от 2 до 5° тепла, днем - от 8 до 13° тепла. Атмосферное давление понизится с 768 мм рт. ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В регионах страны осадков тоже не ожидается. Местами туман, ветер западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от 0 до 5° тепла, днем - от 13 до 18° тепла. В горах ночью - от -3 до -8°, днем - от 5 до 10° тепла.