Дан старт седьмому Бакинскому международному архитектурному конкурсу

В 2013 году по инициативе Союза архитекторов Азербайджана совместно с Министерством культуры Азербайджанской Республики и при поддержке Международного союза архитекторов впервые был учрежден Бакинский международный архитектурный конкурс.

В Союзе архитекторов Азербайджана отмечают, что за последние 12 лет были проведены шесть Бакинских международных архитектурных конкурсов, в которых приняли участие 1250 архитекторов из 53-х стран. Рейтинг конкурса вырос, география расширилась, он стал привлекать внимание архитекторов, работающих на разных континентах мира.

1 марта 2025 года Союз архитекторов Азербайджана объявил о старте очередного, седьмого, Бакинского международного архитектурного конкурса.

Работы, представленные на конкурс, будут оцениваться авторитетным международным жюри, специально приглашенным из разных регионов мира, а результаты объявлены в начале октября текущего года.