На улице Узеира Гаджибейли изменена схема движения: Новые правила – ФОТО

Главное управление государственной дорожной полиции города Баку и Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) сделали совместное заявление.

В нем отмечается, что начиная с сегодняшнего дня, 5 марта 2025 года, на улице Узеира Гаджибейли в Баку вносятся изменения в организацию дорожного движения.

Так, транспортные средства, движущиеся по улице Юсифа Сафарова и въезжающие на правую боковую дорогу улицы Уз.Гаджибейли, не смогут выехать на центральную часть дороги – в связи с этим движение будет продолжаться прямо с направлением направо на улицу Низами. Автомобили, выезжающие из расположенного в этой зоне подземного паркинга, смогут сразу выехать на центральную дорогу улицы Уз.Гаджибейли.

В соответствующей зоне будут установлены необходимые дорожные знаки.

«Изменение в организации дорожного движения осуществляется с целью предотвращения возможных заторов на улице Уз.Гаджибейли, а также обеспечения комфортного и беспрепятственного передвижения общественного транспорта», - отмечается в совместном заявлении Главного управления государственной дорожной полиции Баку и AYNA.