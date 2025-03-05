Возбуждено уголовное дело по факту получения должностными лицами взятки

Генеральная прокуратуры АР и Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу выступили с совместным заявлением, в котором сообщается о разоблачении должностных лиц, бравших взятки.

В нем говорится, что Генеральная прокуратура продолжает проводить совместные комплексные мероприятия с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу для выявления нарушений закона в сфере военного призыва.

Сообщается, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий начальника Хазарского районного управления Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Рамина Шукюрова, старшего офицера призывного отдела того же управления Халида Азимова и офицера Эмиля Набиева. Уголовное дело было начато на основании информации, поступившей из указанной службы.

В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что Рамин Шукюров в период с января по февраль 2025 года в сговоре с Халидом Азимовым и Эмилем Набиевым с целью ускорения процесса военной регистрации обратившегося гражданина и за выдачу «справки вместо военного билета» потребовал сумму в размере 8 тысяч манатов. Из этой суммы они получили 2 тысячи манатов в качестве взятки.

На основании собранных первичных доказательств Рамину Шукюрову и Эмилю Набиеву предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 и 311.3.3 (“Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере”), Халиду Азимову - по статье 311.3.1 (“Получение взятки группой лиц по предварительному сговору”) Уголовного кодекса АР.

На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, судом было принято решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для Рамина Шукюрова, для Эмиля Набиева и Халида Азимова - домашнего ареста (основная мера) и отстранения от должности (дополнительная мера).

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.

«Комплексные меры борьбы, направленные на предотвращение незаконных действий должностных и других лиц в сфере призыва на срочную военную службу, включая борьбу с коррупцией и повышение прозрачности, будут продолжаться и впредь», - подчеркивается в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.