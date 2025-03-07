Художница Айдан Набизаде: Я изобрела новую технологию в живописи - ФОТО

Интервью 1news.az c выпускницей Азербайджанского государственного художественного училища имени Азима Азимзаде и Азербайджанской государственной академии художеств, художницей Айдан Набизаде.

- Как вы начали заниматься творчеством? Что вас вдохновило на этот путь?

- Творчеством я начала заниматься с самого детства - мне кажется я родилась с этим, не помню себя без кисти в руках. А вдохновляли меня всегда женщины, я рисовала девочек, даже изрисовала куклами подъезд своего дома.

- Какие художники или направления в искусстве вас вдохновили в начале творческого пути и продолжают вдохновлять сегодня?

- Это были и есть разные художники разных эпох. Мне очень близки Караваджо, Эгон Шиле, Пабло Пикассо, Рембрандт, Леонардо да Винчи и т.д.

- Какой момент в карьере вы считаете самым важным или поворотным?

- Это моя персональная выставка, которая состоялась чуть менее года назад – 14 апреля 2024 года. Думаю, что именно она стала поворотным моментом в моей творческой карьере.

- Какие эмоции или чувства вы хотите передать зрителям через ваше творчество? Каков его основной месседж?

- Моя живопись почти всегда связана с женскими образами, их внутренним миром, событиями в жизни. Через свое творчество я пытаюсь дотронуться до душ людей, может, показать им что-то и донести свою мысль.

- Случалось ли вам осознавать что-то важное о себе через собственное творчество? Какие жизненные уроки вы усвоили благодаря своему творчеству?

- Творчество - это и есть жизнь, оно меня научило многому. Это - жизнь, через которую я познаю мир. Живопись подарила мне огромное терпение, позволила мне молчать и говорить через холст.

- Как ваш творческий стиль изменялся с течением времени, что на это влияло?

- Как и у всех художников, у меня тоже есть определенные творческие периоды. Думаю, что мои картины сейчас отличаются от того, что было раньше. Cо временем я изобрела новую технологию в живописи - пишу акварелью на холсте, а потом прописываю маслом, поэтому моя цветовая гамма меняется по состоянию моей души.

- Что для вас важнее - получить признание или быть довольной результатом своей работы?

- В первую очередь, быть довольной результатом своей работы.

- Какие личные переживания или события часто находят отражение в вашем творчестве?

- Я очень часто делюсь частичкой своей души в своих картинах. Наверное, отражаются, ценителям искусства виднее.

- Ваши картины - это отражение вашего внутреннего мира, или попытка заглянуть в мир вокруг?

- Все зависит от моего состояния и творческого периода. Иногда это мой внутренний мир, а иногда я хочу что-то выразить зрителю и донести до него.

- Если бы ваши картины могли звучать, какую музыку они играли бы?

- Связываю свои картины с классической музыкой, с азербайджанским мугамом и с ретропериодом азербайджанской эстрады.

- Вы когда-нибудь чувствовали, что картина «сопротивляется» и не дается вам? Как справляетесь с этим?

- Иногда и такое бывает, но стараюсь справляться. Могу отложить ненадолго, потом вернуться к ней или борюсь с ней до победного, все зависит от моего настроя. Поэтому я всегда говорю, что творчество это - жизнь.

- Какое место в вашем творчестве занимают эксперимент и поиск новых техник или материалов?

- Как я отметила ранее, после многочисленных поисков и экспериментов, потому что я не довольствовалась тем, что уже и так есть, считаю, что совершенству нет предела, я изобрела свою технику в живописи, такого в мире нигде нет.

Недавно на выставке «Мама. Мать природа», прошедшей в рамках COP29, я экспериментировала с форматами и открыла новый вид форм холста в живописи. Считаю, что если я чем-то занимаюсь, то должна изобрести что-то новое в этом, иначе нет смысла.

- Если бы вам дали возможность нарисовать одну картину, которая останется в истории, что бы это было?

- Это такая случайность, мы никогда не знаем, когда какая картина останется в истории, поэтому я не знаю, если честно.

- Какие цели вы ставите перед собой в творчестве на ближайшее будущее?

- У нас в Азербайджане было и есть очень много талантливых художников, но, дай Бог, я смогу сделать так, чтобы о нашей стране говорил весь мир – такова моя цель на ближайшее будущее.

- Вы верите, что искусство может изменить человека? А мир?

- Да, искусство каждый день меняет меня, я бы даже сказала, что оно движет мной, а мир не имеет смысла без искусства.

- Как вы хотите, чтобы ваше творчество изменяло или влияло на людей и общество в целом?

- Искусство - это язык общения между зрителем и художником, это как книга, которая влияет на каждого по-разному, я могу что-то донести, но принять это или нет, каждый решает сам.