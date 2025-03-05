В Yeni Klinika впервые проведена операция по трансплантации почки от живого донора - ФОТО

В Yeni Klinika впервые была проведена операция по трансплантации органов в рамках пакета обязательного медицинского страхования - операция по трансплантации почки от живого донора успешно завершена.

26-летнему мужчине, обратившемуся в медицинское учреждение с диагнозом хроническая почечная недостаточность, была пересажена почка от его 59-летнего отца, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

Операция донорства и трансплантации почки была выполнена с использованием лапароскопического (закрытого) метода, после чего состояние обоих пациентов было оценено как удовлетворительное.

В настоящее время стационарное лечение реципиента продолжается под наблюдением нефрологов Джабраила Джабраилова и Нармин Омарли. Планируется, что пациент будет выписан домой в ближайшие дни. Донор уже выписан домой для амбулаторного лечения.

Операция была проведена под руководством заместителя директора медицинского учреждения, руководителя хирургического и трансплантационного центра Эльдара Ахмедова, а также с участием хирургов Лалы Исмаиловой и Гюнай Аллахвердиевой, анестезиолога Майыла Садиева.

Стоит отметить, что процесс замены поврежденной или больной почки здоровой почкой донора с высокой стоимостью теперь покрывается обязательным медицинским страхованием в нашей стране. В будущем в Yeni Klinika, оснащенной современным медицинским оборудованием, благодаря высококвалифицированной профессиональной команде будет возможно проведение операций по трансплантации почки.

Напомним, что в соответствии с Постановлением Кабинета министров АР от 20 августа 2021 года №235 были внесены изменения в «Список медицинских учреждений, осуществляющих забор, подготовку, хранение, транспортировку, импорт и экспорт донорских органов». Согласно Постановлению, Yeni Klinika была добавлена в этот список как учреждение, осуществляющее трансплантацию печени и почек.