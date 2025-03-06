Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 7 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем - 12-17° тепла. Атмосферное давление составит 769 мм рт. ст., относительная влажность ночью - 65-75%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана тоже преимущественно без осадков, в ряде мест возможен туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем - 13-18° тепла. В горах ночью - от -3° до +2° тепла, днем - 10-15° тепла.