Дорожная полиция призывает водителей, имеющих проблемы со здоровьем, воздерживаться от управления автомобилем

Главное управление дорожной полиции обратилось к водителям, у которых имеются серьезные проблемы со здоровьем.

На трассе Баку-Сумгайыт 5 марта дорожная полиция оказала первую медицинскую помощь водителю, состояние которого ухудшилось, что привело к временной пробке на дороге.

«К сожалению, в последнее время часто встречаются водители, которые, несмотря на наличие серьезных проблем со здоровьем, садятся за руль, что значительно увеличивает вероятность возникновения нежелательных происшествий и тяжелых трагедий на дорогах», - отмечают в Дорожной полиции.

Подчеркивается, что водители, пытающиеся оправдать себя приемом лекарств, забывают, что в составе этих препаратов могут быть вещества, вызывающие сонливость или слабость, и этот фактор сам по себе является достаточно веской причиной для того, чтобы воздержаться от управления автомобилем

Главное управление дорожной полиции вновь обращается к водителям, имеющим серьезные проблемы со здоровьем, и призывает их следовать рекомендациям, делать правильные выводы из горького опыта, сложившегося вследствие халатности, и не оставаться равнодушными к жизни и здоровью как своему, так и других участников дорожного движения.