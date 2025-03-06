В Хырдалане незаконно вырубили дерево: Нарушитель оштрафован на 2200 манатов

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, было установлено, что в городе Хырдалан, на улица Галубийя, 39, было вырублено одно тутовое дерево, а также пересажены в другое место два саженца и один куст.

Представитель Службы Асиф Меджидов сообщил 1news.az, что в результате расследования было установлено, что вырубка и пересадка деревьев были незаконно осуществлены ответственным за работы Зохрабом Алиевым.

По факту в отношении нарушителя закона З.Алиева был составлен протокол, он оштрафован на 2200 манатов.