Снимал жилье и воровал: В Баку задержан квартирный вор

В полицию поступило сообщение о краже мобильных телефонов двух арендаторов в одном из домов, расположенных на территории Наримановского района, совершенной временно проживавшим там мужчиной.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 18-го отделения полиции Управления полиции Наримановского района, был задержан 23-летний житель столицы Фикрет Рамазанов, совершивший данное преступное деяние, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Установлено также, что он совершил кражи в сети магазинов, продающих электронику и бытовую технику на улице Ф.Х. Хойского, а также в трех квартирах, которые ранее арендовал.

По фактам проводится расследование.