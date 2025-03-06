В ресторане «Sərin» обнаружены продукты неизвестного происхождения: Начато расследование – ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) провели проверку в расположенном по адресу: Низаминский район, проспект Бабек, 76 ресторане «Sərin», принадлежащем физическому лицу Эльдару Дадашеву.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AQTA, в ходе проверки было выявлено нарушение санитарно-технических и санитарно-гигиенических норм, несоответствие температурного режима, а также использование животных продуктов неизвестного происхождения.

Были взяты образцы переработанных продуктов и мяса, которые направлены на лабораторные исследования.

По факту составлен административный протокол, в соответствии с законодательством приняты необходимые меры - расследование продолжается.