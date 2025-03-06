Агададашу Агаеву вынесен приговор

Судебное разбирательство по уголовному делу народного артиста Азербайджана завершено.

На заседании, состоявшемся в Бинагадинском районном суде, был оглашен приговор, согласно которому, А. Агаеву назначено условное наказание с испытательным сроком 1 год, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Напомним, что в июле 2024 года Агададаш Агаев на почве конфликта бросил топор в охранника клиники Medera Hospital Нуреддина Джалилова, который, в свою очередь, избил певца. Топор попал в работающую в клинике уборщицу, по факту было возбуждено уголовное дело.