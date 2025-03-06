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Для борьбы с пробками введена «Зеленая волна» на 38 улицах и проспектах Баку – СПИСОК

Феликс Вишневецкий12:50 - Сегодня
Для борьбы с пробками введена «Зеленая волна» на 38 улицах и проспектах Баку – СПИСОК

Начиная с 3 марта на центральных улицах и проспектах столицы в вечерние часы наблюдается рост количества пробок, и, согласно наблюдениям, этот процесс имеет тенденцию к продолжению.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом МВД АР.

Анализ показывает, что в связи с месяцем Рамазан некоторые граждане предпочитают больше пользоваться личным транспортом, особенно для участия в ифтарах, организуемых в заведениях общественного питания, расположенных на центральных улицах и проспектах. Из-за этого увеличивается продолжительность транспортных заторов в пиковые часы, что влияет и на другие дороги города (включая пути въезда и выезда из города).

Для увеличения транспортной интенсивности Центром интеллектуального управления транспортом было принято решение о введении «Зеленой волны» (это - автоматическая система светофорного регулирования, обеспечивающая безопасное движение транспортных средств на городских магистралях – прим.ред.) для светофоров на 38 улицах и проспектах, для принятия необходимых мер регулярно проводится обмен информацией с сотрудниками Дорожной полиции.

Таким образом, «Зеленая волна» введена на следующих улицах и проспектах столицы:

1. Улица С. Вургуна.

2. Улица А.Бакиханова.

3. Улица М.Мушвига.

4. Улица Мехди Гусейна.

5. Улица Ш.Бадалбейли.

6. Улица М.Физули.

7. Улица Р.Бейбутова.

8. Улица К.Рагимова.

9. Улица 28 Мая.

10. Улица Уз.Гаджибейли.

11. Улица Ю.Сафарова.

12. Улица Афияддина Джалилова.

13. Улица академика Гасана Алиева.

14. Улица Гюляры Гадырбековой.

15. Улица Истиглалийят.

16. Улица Дж.Гаджибейли.

17. Улица А.Агаоглу.

18. Улица Вагифа.

19. Улица А.Демирчизаде.

20. Улица Насиб бека Юсифбейли.

21. Улица Ю.В.Чеменземинли.

22. Улица М.Араза.

23. Улица Назима Хикмета.

24. Улица М.Мехдизаде.

25. Улица Низами.

26. Улица Сулеймана Рагимова.

27. Тбилисский проспект.

28. Проспект 8 Ноября.

29. Проспект Гара Гараева.

30. Проспект Иншаатчылар.

31. Проспект Нефтяников.

32. Проспект З.Алиевой.

33. Проспект Азадлыг.

34. Проспект Азербайджана.

35. Проспект Хатаи.

36. Проспект Ататюрка.

37. Проспект Парламента.

38. Проспект Ф.Хойского.

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