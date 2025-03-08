Пропавшая в Баку 78-летняя известная правозащитница нашлась – ОНОВЛЕНО

Пропавшая в столице страдающая деменцией Гордеева Таисия Михайловна (1947 г.р.) нашлась.

Об этом сообщила под публикацией на странице 1news.az в соцсети Facebook дочь женщины Анна Ахмедова. По ее словам, Т.Гордеева была найдена женщиной по имени Сабина в парке Самеда Вургуна.

Отметим, что Ф.Гордева - известная в 90-х - 2000-х годах азербайджанская правозащитница, заместитель председателя Комитета солдатских матерей.

15:30

В столице Азербайджана пропала Гордеева Таисия Михайловна (1947 г.р.).

Об этом 1news.az сообщили ее близкие, отметив, что Т.Гордеева вышла из одного из магазинов, расположенных на улице Ахмеда Раджабли, после чего пропала.

Сообщается, что женщина страдает деменцией.

Близкие не исключают, что Т.Гордеева возможно села в автобус, следующий маршрутами №11, №2 или №38 и ездит кругами либо бродит по городу, так как не может найти дорогу домой.

О произошедшем уже сообщили в полицию – на пропавшей серая шапка, свитер телесного цвета, в руках сумка изумрудного цвета с коричневыми ручками.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Таисии Гордеевой, просят сообщить об этом в полицию по номеру 102 либо родным женщины по номеру +994503224225.