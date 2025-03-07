Арестована мать, истязавшая малолетнюю дочь

В Сураханском районе Баку рассмотрено представление об избрании меры пресечения в отношении Фатимы Рамазановой, обвиняемой в жестоком обращении со своим малолетним ребенком.

Как сообщает Teleqraf, на процессе, проходившем в Сураханском районном суде в отношении Ф.Рамазановой была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Напомним, что согласно информации, предоставленной опекуном девочки Джамилей Насировой, отец ребенка страдает наркотической зависимостью, а мать Фатима Рамазанова была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Дж.Насирова также сообщила, что к истязаниям над ребенком причастен некий молодой человек по имени Рома.

«Подруга Фатимы разместила в TikTok видео с издевательствами над Мелек. Мой сын связался с ней и попросил удалить запись, чтобы не показывать лицо ребенка. В ответ он получил информацию о том, что Рома прижигал Мелек живот и руки. Ребенка избивала и мать, и этот Рома», - рассказала Джамиля Насирова.