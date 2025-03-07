На участке дороги Баку-Алят-Газах-Грузия будет частично ограничиваться движение транспорта

Главное управление государственной дорожной полиции выступило с предупреждением о частичном ограничении движения транспортных средств на участке дороги М-2 Баку-Алят-Газах-Грузия.

На 343,2-м километре автомобильной дороги М-2 Баку-Алят-Газах-Грузия, вблизи поста Гянджа, в связи с установкой электронной системы весов с 6 марта примерно на 2 месяца будет частично (с перерывами) ограничено движение транспортных средств. В связи с этим рекомендуется использовать объездную дорогу.

Главное управление государственной дорожной полиции, принимая во внимание изменения в организации движения, обращается к водителям с просьбой быть особенно внимательными на указанном участке дороги, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и избегать действий, создающих опасность для жизни и здоровья всех участников движения.