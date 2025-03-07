Айнишан Гулиева удивила необычным перевоплощением в рамках популярного тренда Turkish Delight - ВИДЕО

В TikTok активно набирает популярность тренд под названием Turkish Delight, вдохновленный образом легендарной турецкой актрисы Тюркан Шорай.

Пользователи повторяют ее культовый макияж с тонкими изогнутыми бровями, выразительными стрелками и насыщенными губами, создавая ретро-образ в стиле старого турецкого кино - таким образом, Тюркан Шорай стала музой для этого тренда, а ее классический макияж вдохновил многих пользователей на создание подобных образов, в том числе и инфлуенсера Айнишан Гулиеву, аудитория подписчиков которой в Instagram превышает 1,4 млн.

Айнишан Гулиева решила подойти к тренду нестандартно. Вместо того чтобы повторить образ Тюркан Шорай, она неожиданно перевоплотилась в свою знаменитую маму – заслуженную артистку Азербайджана Айбениз Гашимову, что вызвало восторг у ее подписчиков, отмечающих, что сходство получилось поразительным, а сам эксперимент добавил локальный колорит популярному тренду.