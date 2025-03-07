Какой будет погода в Баку в Международный женский день?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 8 марта - Международный женский день.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами легкий туман. Юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем - 13-18° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм. рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана тоже преимущественно без осадков, местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла, днем - 17-22° тепла. В горах ночью - от 2°мороза до 3° тепла, днем - 10-15° тепла.