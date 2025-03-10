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Названо число детей, привлеченных в Баку к обязательной диспансеризации в январе-феврале

Феликс Вишневецкий13:36 - Сегодня
Названо число детей, привлеченных в Баку к обязательной диспансеризации в январе-феврале

TƏBİB продолжает мероприятия по выполнению Государственной программы «Проведение обязательной диспансеризации детей».

В рамках обязательной диспансеризации детей в период с января по февраль 2025 года в районах города Баку (Ясамальский, Сабаильский, Низаминский, Наримановский, Сураханский, Сабунчинский, Хатаинский, Гарадагский и Хазарский) первичными обследованиями были охвачены 125 357 детей, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу TƏBİB.

Эти обследования были проведены медицинским персоналом медучреждений, входящих в структуру Главного здравоохранительного центра Баку, в 31 средней общеобразовательной школе, дошкольных образовательных учреждениях и специализированных интернатах Баку. В обследованиях принимали участие такие высококвалифицированные специалисты, как педиатр, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, хирург, стоматолог, лаборант и др.

Информация о выявленных заболеваниях была передана как руководству школ, так и родителям.

«Рекомендуется, чтобы эти учащиеся в кратчайшие сроки обратились в медицинские учреждения, предоставляющие первичную медицинскую помощь, прошли углубленные обследования и начали лечение выявленных заболеваний», - подчеркнули в TƏBİB.

Отметим, что обязательная диспансеризация детей продолжается в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 5 марта 2013 года.

Основная цель обязательной диспансеризации — снижение заболеваемости, ограничений здоровья и уровня смертности среди детей, включая школьников.

В рамках диспансеризации дети ежегодно проходят диагностику и лабораторные обследования у одного или нескольких специалистов (педиатра, стоматолога, невролога, хирурга, эндокринолога, уролога, офтальмолога, оториноларинголога, дерматолога и других специалистов). Процесс продолжается в течение всего года.

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