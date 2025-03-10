IKTA: В Азербайджане скорость Интернета не является низкой

Заместитель председателя Правления Агентства информационно-коммуникационных технологий (IKTA) Джейхун Гусейнзаде в своем обращении к журналистам заявил, что в Азербайджане скорость Интернета не является низкой.

По его словам, за последние три года скорость Интернета в стране выросла в три раза, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az.

«Если сравнить с предыдущими периодами, то можно увидеть значительные улучшения в качестве Интернета. В рамках проекта «Онлайн Азербайджан» использование GPON-технологий в стране достигло 100%. Эта технология обеспечивает более высокую скорость Интернета по сравнению с предыдущими. Поэтому я не согласен с мнением о низкой скорости Интернета в Азербайджане», - отметил Дж.Гусейнзаде.

Председатель Правления IKTA отметил, что более низкая скорость Интернета в Азербайджане по сравнению с такими передовыми в этой сфере странами, как Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, а также страны Восточной Азии – Корея и Сингапур, имеет исторические причины, но не стал их раскрывать.