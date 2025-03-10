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Незаконная вырубка деревьев в Баку причинила ущерб на сумму свыше 60 тысяч манатов

Феликс Вишневецкий17:05 - Сегодня
Незаконная вырубка деревьев в Баку причинила ущерб на сумму свыше 60 тысяч манатов

Генеральная прокуратура АР продолжает борьбу с экологическими правонарушениями.

В Управлении дел, не связанных с уголовным преследованием Генеральной прокуратуры, проведено расследование фактов незаконной вырубки деревьев в 5 районах столицы.

В ходе расследования было установлено, что на улице Афияддина Джалилова, 80D в Хатаинском районе были уничтожены зеленые насаждения для установки незаконной парковки, а также был нарушен верхний слой почвы и изменен пешеходный маршрут, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

С целью устранения причин и условий, приведших к указанным правонарушениям, были направлены представления в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, Исполнительный орган города Баку и Министерство экологии и природных ресурсов.

Было также установлено, что в результате незаконной вырубки и уничтожения 83 деревьев и кустарников, не относящихся к лесному фонду, в Наримановском районе по адресу: улица Фатали хана Хойского, 95A, в Ясамальском районе по адресу: улица Эльдара Агаева, 41, в Низаминском районе по адресу: проспект Бабека, 89, в Сабунчинском районе в направлении поселка Забрат был причинен ущерб на сумму свыше 60 тысяч манатов.

По указанным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям 259.1, 259.2.4 (“Незаконная вырубка деревьев, кустарников или других зеленых насаждений, повлекшая значительный и крупный ущерб”) и 260.1-1 (“Уничтожение или повреждение деревьев, кустарников или других зеленых насаждений с причинением крупного ущерба”) Уголовного кодекса, материалы направлены в органы внутренних дел и МЧС для предварительного расследования.

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