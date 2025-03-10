С участием представителей азербайджанской киноиндустрии прошла панельная дискуссия «Cinema Talks» - ФОТО

В Центре Гейдара Алиева 10 марта при организации Министерства культуры прошла панельная дискуссия «Cinema Talks» («Кинобеседы») с участием представителей азербайджанской киноиндустрии.

Дискуссия была организована в рамках плана мероприятий проекта министерства «Yaradıcı Azərbaycan» - в ней приняли участие режиссеры, продюсеры, актеры, сценаристы, инвесторы и другие заинтересованные в киноиндустрии лица, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры АР.

В начале мероприятия был продемонстрирован короткий видеоролик с кадрами из фильмов, снятых в последние годы при государственной поддержке.

Затем заместитель председателя Общественного объединения «Фонд развития киноиндустрии» Азер Айдемир представил проект «KinopArk», сотрудники ARKA Сабина Багирова - проект «Производство иностранных фильмов на территории Азербайджана» (Кинокомиссия), Туран Мамедли - проект «Развитие национальной индустрии дубляжа».

После этого под модерацией члена Американской академии телевидения, искусства и науки Кямрана Гасымова началась панельная дискуссия «Cinema Talks».

В дискуссиях приняли участие начальник отдела креативных индустрий и цифрового развития Министерства культуры Рашад Азизов, руководитель сектора кино, видео и видеоигр Гюнай Рагимова, председатель Общественного объединения «Гильдия продюсеров Азербайджана» Мушвиг Хатамов и заместитель председателя Общественного объединения «Фонд развития киноиндустрии» Азер Айдемир.

На мероприятии был проведен анализ текущего состояния азербайджанской киноиндустрии, а также обсуждены вопросы производства фильмов, развития инфраструктуры в этой сфере и международного сотрудничества.

В рамках панели также были затронуты темы роли кинофестивалей (например, Baku Cinema Breeze) и кинофондов как платформ для совместного производства, приоритетов в создании международных копродукций, развития кинематографической инфраструктуры, открытия новых кинотеатров в регионах, поддержки индустрии дубляжа, а также продвижения совместных кинопроектов с тюркским миром и другие важные темы.

Кроме того, были обсуждены вопросы создания системы поддержки производства фильмов с ограниченным коммерческим потенциалом, внедрения эффективных механизмов для повышения интереса зрителей к отечественному кино, потенциальные возможности для иностранных кинопроизводителей снимать фильмы на территории Азербайджана.

На мероприятии состоялась обширная дискуссия о перспективах развития азербайджанской киноиндустрии, существующих вызовах и возможностях международного сотрудничества, были даны ответы на вопросы участников.