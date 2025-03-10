Jony сменил имя – ФОТО

Популярный исполнитель Jony (Джахид Гусейнли) сменил имя в контентной платформе «Дзен» в поддержку сильных женщин.

К 8 Марта российская контентная платформа «Дзен» запустила проект «Заметные», посвященный великим женщинам, оставшимся в тени известных мужчин, сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ.

Популярные артисты изменили свои имена в «Дзене» и поделились рассказами о тех, кто оказал влияние на их жизнь – в их числе и популярный исполнитель Jony, ставший «Сыном Амины Гусейновой».

Отметим, что А.Гусейнова – мама музыканта, которая по профессии является клиническим психологом, а также выступает в роли персонального стилиста Jony.