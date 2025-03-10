Предложение руки и сердца на концерте группы Pizza в Баку – ВИДЕО

В Международный женский день - 8 Марта в Баку состоялся концерт популярной российской группы Pizza, который подарил зрителям не только живую музыку и атмосферу праздника, но и несколько интересных моментов.

Один из самых трогательных эпизодов вечера произошел на сцене – один из зрителей сделал предложение руки и сердца своей девушке. Под бурные аплодисменты зала она сказала «да», и пара стала главными героями вечера.

В свою очередь, солист группы Сергей Приказчиков неожиданно признался, что, если бы его группа не называлась Pizza, он бы выбрал для нее другое название – «Дюшбара». Это заявление вызвало настоящий восторг у бакинской публики, ведь дюшбара – одно из самых любимых национальных блюд Азербайджана.