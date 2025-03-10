Размер этих стипендий тоже был увеличен

После повышения минимальной заработной платы зафиксирован рост ряда пособий и стипендий – в частности, в этом году увеличены выплаты для лиц, проходящих профессиональную подготовку.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Вугар Байрамов.

Он отметил, что, согласно Закону «О занятости», в Азербайджане лицам, проходящим профессиональную подготовку, выплачивается стипендия в размере 50% от минимальной заработной платы: «С января 2025 года минимальная зарплата увеличилась с 325 до 400 манатов, в связи с чем размер этой стипендии также был повышен. Так, если ранее этим гражданам выплачивалась месячная сумма в размере 162,5 маната, то теперь стипендия была увеличена до 200 манатов. Это означает, что размер стипендии для лиц, проходящих профессиональную подготовку, увеличен на 14%».

Предложения о повышении размера других выплат в настоящее время готовятся Кабинетом министров - ожидается, что они будут представлены Президенту во второй половине этого месяца, что означает, что в ближайшее время также произойдет увеличение размера ряда других пособий и стипендий.