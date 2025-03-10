Погода на вторник: В Баку ожидается до 15° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 11 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами туман, в основном без осадков, ветер юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем - 10-15° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 мм рт. ст. Относительная влажность ночью будет равна 80-85%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана тоже в основном без осадков, местами туман, ветер восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем - 17-22° тепла. В горах ночью - от -3° до +2°, днем - 8-13° тепла.