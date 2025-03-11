Погода на среду: В Баку ожидается до 17° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 12 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможен туман, ветер юго-восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем - 12-17° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана осадков тоже не ожидается, местами возможен туман, ветер восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла, днем - 18-23° тепла. В горах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 10-15° тепла.