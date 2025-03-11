Еще трое находившихся в международном розыске граждан АР экстрадированы в Азербайджан

В соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 2002 года Генеральная прокуратура РФ удовлетворила ходатайства Генеральной прокуратуры АР об экстрадиции граждан Азербайджана Ифрамина Абдуллаева, Эмина Юсуфова и Натига Мехтиева.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В связи с обоснованными подозрениями в совершении преступных деяний, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении них было принято решение о привлечении в качестве обвиняемых, однако, поскольку они скрылись от следствия, их объявили в международный розыск.

Указанные выше лица были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены в Азербайджан под конвоем специального подразделения Пенитенциарной службы Министерства юстиции АР.