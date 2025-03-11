Battle 4 Last Charshanba: В Баку пройдет фестиваль, объединяющий уличную культуру и традиции Новруза – ФОТО
Центр современного искусства YARAT представляет фестивальную программу Battle 4 Last Charshanba, объединяющую городскую культуру и традиции Новруза.
Этот динамичный фестиваль, который пройдет 16 марта, создаст яркую атмосферу с увлекательными соревнованиями и интерактивными мастер-классами, говорится в сообщении пресс-службы YARAT.
В программе фестиваля - Scratch Session, соревнования, на которых скейтбордисты продемонстрируют свои навыки, танцевальные баттлы Breakdance и All Styles, а также Graffiti Jam, подчеркивающий уличное искусство, которые сформируют динамичный дух Novruz Urban Fest.
Вдохновленная четырьмя элементами Новруза программа фестиваля предоставит участникам не только возможность отлично провести время, но и выразить себя творчески.
YARAT Центр, 2-й этаж, МФЗ
Мастер-класс Саида Рзаева (Tovarich295): Street Xonça
13:00 – 14:00
Возрастное ограничение: 12+
Лимит участников: 50
YARAT Центр, 1-й этаж, YARAT Образование
Мастер-класс Анара Шамси и битва на яйцах: Mortal Eggs
14:00 – 15:00
Возрастное ограничение: 12+
Лимит участников: 60
16:00 – 17:00
Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков, 2-й этаж
Баттл по брейк-дансу и All Styles
15:00 – 21:00
Возрастное ограничение: 12+
Лимит участников: 500
Бакинский бульвар (перед Музеем живописи Азербайджана XX-XXI веков)
Соревнование по скейтбордингу
13:00 – 20:00
Возрастное ограничение: 12+
Лимит участников: 500
Цифровой костер: «Режим Inferno»
21:00 – 22:00
Возрастное ограничение: 12+
Лимит участников: 500
Фестиваль проводится при поддержке URBAN Art Community Azerbaijan, администрации Бакинского бульвара, Red Bull, платформы iTicket и United Coffee Beans.
Вход на все мероприятия бесплатный, регистрация проходит через iTicket.
Дополнительная информация доступна по номеру 050 246 92.