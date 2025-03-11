 Battle 4 Last Charshanba: В Баку пройдет фестиваль, объединяющий уличную культуру и традиции Новруза – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Battle 4 Last Charshanba: В Баку пройдет фестиваль, объединяющий уличную культуру и традиции Новруза – ФОТО

Феликс Вишневецкий16:25 - Сегодня
Battle 4 Last Charshanba: В Баку пройдет фестиваль, объединяющий уличную культуру и традиции Новруза – ФОТО

Центр современного искусства YARAT представляет фестивальную программу Battle 4 Last Charshanba, объединяющую городскую культуру и традиции Новруза.

Этот динамичный фестиваль, который пройдет 16 марта, создаст яркую атмосферу с увлекательными соревнованиями и интерактивными мастер-классами, говорится в сообщении пресс-службы YARAT.

В программе фестиваля - Scratch Session, соревнования, на которых скейтбордисты продемонстрируют свои навыки, танцевальные баттлы Breakdance и All Styles, а также Graffiti Jam, подчеркивающий уличное искусство, которые сформируют динамичный дух Novruz Urban Fest.

Вдохновленная четырьмя элементами Новруза программа фестиваля предоставит участникам не только возможность отлично провести время, но и выразить себя творчески.

YARAT Центр, 2-й этаж, МФЗ

Мастер-класс Саида Рзаева (Tovarich295): Street Xonça

13:00 – 14:00

Возрастное ограничение: 12+

Лимит участников: 50

YARAT Центр, 1-й этаж, YARAT Образование

Мастер-класс Анара Шамси и битва на яйцах: Mortal Eggs

14:00 – 15:00

Возрастное ограничение: 12+

Лимит участников: 60

16:00 – 17:00

Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков, 2-й этаж

Баттл по брейк-дансу и All Styles

15:00 – 21:00

Возрастное ограничение: 12+

Лимит участников: 500

Бакинский бульвар (перед Музеем живописи Азербайджана XX-XXI веков)

Соревнование по скейтбордингу

13:00 – 20:00

Возрастное ограничение: 12+

Лимит участников: 500

Цифровой костер: «Режим Inferno»

21:00 – 22:00

Возрастное ограничение: 12+

Лимит участников: 500

Фестиваль проводится при поддержке URBAN Art Community Azerbaijan, администрации Бакинского бульвара, Red Bull, платформы iTicket и United Coffee Beans.

Вход на все мероприятия бесплатный, регистрация проходит через iTicket.

Дополнительная информация доступна по номеру 050 246 92.

Поделиться:
256

Актуально

Xроника

В ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Северной ...

Политика

Обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией - ...

Общество

В Баку одна из центральных улиц закрывается на ремонт

Политика

Армянский свидетель: Варданян создал группы наемников, состоящие из людей в ...

Lifestyle

Battle 4 Last Charshanba: В Баку пройдет фестиваль, объединяющий уличную культуру и традиции Новруза – ФОТО

Эмин Агаларов о знакомстве с Джей Ло: Я был под впечатлением от скромности - ВИДЕО

Кинотеатр «Дружба» в будущем может выглядеть так - ФОТО

Суд приговорил Зию Гусейнзаде к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Филипп Киркоров снял клип на песню, написанную азербайджанцем – ВИДЕО

Суд приговорил Зию Гусейнзаде к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы

Фаик Агаев глазами ИИ: Новый клип народного артиста – ВИДЕО

Скандал на «Евровидении-2025»: Песня Мальты не прошла цензуру из-за неоднозначного слова - ВИДЕО

Последние новости

США повысят пошлины на канадские сталь и алюминий

Сегодня, 19:15

Состоялась встреча с государственным секретарем по торговле Испании - ФОТО

Сегодня, 19:05

Известная ресторанная премия РФ в 2025 г. хочет выйти на рынки Азербайджана, Армении и Грузии

Сегодня, 18:51

Обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией - ФОТО

Сегодня, 18:31

Армения заинтересована в закупках индийских вооружений – Глава МИД РА

Сегодня, 17:55

Министр обороны Франции заявил о готовности защищать порты ЕС от угроз со стороны РФ

Сегодня, 17:41

Весенняя лотерея от Birbank: Суперприз — автомобиль Toyota Corolla

Сегодня, 17:33

Пострадавшему в ДТП в Ширване мужчине потребовалась помощь спасателей

Сегодня, 17:14

Информагентство «Туран» обратилось к кредиторам

Сегодня, 17:10

Белый дом причислил переговоры в Саудовской Аравии к 50 «победам» Трампа за 50 дней

Сегодня, 17:07

В Азербайджане горит заповедник

Сегодня, 16:55

В Баку одна из центральных улиц закрывается на ремонт

Сегодня, 16:45

«Манчестер Юнайтед» построит крупнейший стадион в Великобритании - ФОТО

Сегодня, 16:40

В Пакистане боевики захватили в заложники 450 пассажиров поезда

Сегодня, 16:30

Battle 4 Last Charshanba: В Баку пройдет фестиваль, объединяющий уличную культуру и традиции Новруза – ФОТО

Сегодня, 16:25

Армянский свидетель: Варданян создал группы наемников, состоящие из людей в возрасте 45-50 лет - ФОТО

Сегодня, 16:20

Приставал к женщине: СМИ о причине избиения водителя в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Сегодня, 15:55

TikTok запускает новые функции для обеспечения безопасности и благополучия подростков - ФОТО

Сегодня, 15:50

Токаев: Казахстан рассматривает Азербайджан в качестве надежного стратегического партнера и союзника

Сегодня, 15:40
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы сСегодня, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00