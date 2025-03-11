 Определился первый полуфиналист Кубка Азербайджана по баскетболу | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Определился первый полуфиналист Кубка Азербайджана по баскетболу

First News Media22:45 - 11 / 03 / 2025
Определился первый полуфиналист Кубка Азербайджана по баскетболу

В Кубке Азербайджана по баскетболу стартовал этап 1/4 финала.

В первом матче стадии четвертьфинала встретились команды «Шеки» и NTD. В поединке, состоявшемся в Бакинском дворце спорта, победу со счетом 71:66 одержали бакинские баскетболисты, обеспечив себе место в полуфинале.

В последнем матче игрового дня команда «Нахчыван» сразится с гулливерами «Абшерона». Этот поединок начнется в 19:00 и пройдет на той же площадке.

Отметим, что оставшиеся два матча четвертьфинального раунда пройдут 12 марта.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
179

Актуально

Общество

Возраст зрелости и новых горизонтов: Нам исполняется 18 лет

Политика

Обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией - ...

Общество

В Баку одна из центральных улиц закрывается на ремонт

Политика

Армянский свидетель: Варданян создал группы наемников, состоящие из людей в ...

Спорт

«Барселона» обыграла «Бенфику» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов - ВИДЕО

Определился первый полуфиналист Кубка Азербайджана по баскетболу

«Манчестер Юнайтед» построит крупнейший стадион в Великобритании - ФОТО

В Лиге чемпионов УЕФА стартуют ответные матчи 1/8 финала

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

«Бавария» разгромила «Байер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, у Кейна — дубль

Азербайджанский боксер вышел в финал международного турнира в Монтенегро

Матч между «Барселоной» и «Осасуной» отменён в последний момент

Азербайджанский боец MMA Рафаэль Физиев проиграл Джастину Гейджи

Последние новости

Возраст зрелости и новых горизонтов: Нам исполняется 18 лет

Сегодня, 00:00

Трамп анонсировал переговоры с Путиным

11 / 03 / 2025, 23:55

Зеленский выразил готовность к миру

11 / 03 / 2025, 23:50

«Барселона» обыграла «Бенфику» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов - ВИДЕО

11 / 03 / 2025, 23:45

Зеленского могут снова пригласить в Белый дом после скандала

11 / 03 / 2025, 23:40

Трамп раскрыл сроки переговоров США и России по Украине

11 / 03 / 2025, 23:35

В США выступили за поправки, делающие сына Трампа Бэррона его преемником

11 / 03 / 2025, 23:30

Зеленский раскрыл детали предложения США о прекращении огня с РФ

11 / 03 / 2025, 23:25

Лица армянского происхождения дали показания в суде над Варданяном: Рубен считал, что сделал добро карабахцам, на самом деле он разрушил их жизнь

11 / 03 / 2025, 23:20

В Азербайджане еще 131 военнослужащий будет обеспечен новым жильем

11 / 03 / 2025, 23:15

Рубио заявил, что США передадут Москве предложение о прекращении огня в Украине

11 / 03 / 2025, 23:10

Портал ЮАР написал о гуманитарных связях Азербайджана со странами африканского континента

11 / 03 / 2025, 23:05

Свидетель-армянин на суде над Варданяном: Мины были доставлены по Лачинской дороге из Армении в Карабах

11 / 03 / 2025, 23:00

США ударили по объектам хуситов впервые с января

11 / 03 / 2025, 22:55

США и Украина договорились «как можно скорее» заключить договор о минералах

11 / 03 / 2025, 22:50

Определился первый полуфиналист Кубка Азербайджана по баскетболу

11 / 03 / 2025, 22:45

США возобновят обмен разведданными и военную помощь Украине

11 / 03 / 2025, 22:40

ХАМАС объявил о новом раунде переговоров с Израилем

11 / 03 / 2025, 22:35

Потерпевшие просят суд назначить Рубену Варданяну самое суровое наказание

11 / 03 / 2025, 22:27

Ермак подвел итоги переговоров США и Украины

11 / 03 / 2025, 22:22
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы с11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00