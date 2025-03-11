Определился первый полуфиналист Кубка Азербайджана по баскетболу

В Кубке Азербайджана по баскетболу стартовал этап 1/4 финала.

В первом матче стадии четвертьфинала встретились команды «Шеки» и NTD. В поединке, состоявшемся в Бакинском дворце спорта, победу со счетом 71:66 одержали бакинские баскетболисты, обеспечив себе место в полуфинале.

В последнем матче игрового дня команда «Нахчыван» сразится с гулливерами «Абшерона». Этот поединок начнется в 19:00 и пройдет на той же площадке.

Отметим, что оставшиеся два матча четвертьфинального раунда пройдут 12 марта.

Источник: АЗЕРТАДЖ