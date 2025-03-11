В Ширване задержаны лица, совершившие кражу и занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков - ФОТО

В полицию поступила информация о краже металлического оборудования на сумму свыше 5000 манатов с одного из объектов, расположенных на территории города Ширван.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками городского управления полиции, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступного деяния – Дашгын Муталлимов, Исмаил Гезалов и Афган Аббасов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Кроме того, установлено, что И.Гезалов совершил кражу двух голов мелкого рогатого скота в одном из хозяйств.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции против незаконного оборота наркотических средств на территории города Ширван, были задержаны Рамиль Зейналов, Азад Гасанов, Саиб Нуралиев, Мираббас Сафаров и Эльджан Амиров. У них были обнаружены наркотические вещества и психотропные средства в различных количествах.

По фактам ведутся расследования.