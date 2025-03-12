Погода на четверг: В Баку ожидается до 18° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 13 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман, ветер юго-восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем - 13-18° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 765 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

В регионах Азербайджана тоже в основном без осадков, в некоторых местах возможен туман, ветер восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит 4-9° тепла, днем - 20-25° тепла. В горах ночью - 2-7° тепла, днем - 12-17° тепла.