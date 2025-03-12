«Doğma torpaq»: Новый трейлер карабахской саги режиссера Ильгара Сафата – ВИДЕО

В конце февраля кинокомпания «Нариманфильм» сообщила о завершении производства полнометражного художественного фильма «Doğma torpaq», автором сценария и режиссером-постановщиком которого является Ильгар Сафат.

Кинопроект охватывает важные исторические события, произошедшие в Азербайджане начиная с 80-х годов, и затрагивает трагические моменты, которые не оставляют равнодушным никого.

«Doğma torpaq» расскажет о жестоком изгнании тысяч и тысяч азербайджанцев с родных земель в Западном Азербайджане, исходе из Кафана, о событиях, связанных с оккупацией армянами Карабахского региона, Ходжалинском геноциде и Дне исторической Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне - 8 ноября 2020 года.

Режиссер-постановщик фильма Ильгар Сафат представил на своих страницах в социальных сетях новый трейлер картины, посмотреть который можно ниже – точная дата премьеры пока не называется, однако известно, что фильм появится на больших экранах в скором времени.