На Лондонской книжной ярмарке презентована книга об Азыхской пещере – ФОТО

По инициативе Министерства культуры Азербайджанской Республики и при поддержке посольства Азербайджана в Великобритании 11 марта, в день открытия Лондонской международной книжной ярмарки, состоялась презентация книги «Азыхская пещера – древнейшее поселение на территории Азербайджана».

На мероприятии, в котором приняли участие многочисленные посетители Лондонской международной книжной ярмарки, члены азербайджанской общины в Лондоне, специалисты в данной области и студенты, соавтор книги, доктор исторических наук, профессор Асадулла Джафаров подробно рассказал гостям о данном издании, сообщает 1news.az со ссылкой на Минкультуры.

А.Джафаров подчеркнул значение обнаруженных в палеолитическом поселении Азых материальных культурных остатков для изучения и исследования этапов развития человеческой истории – он также отметил, что недавно изданная на английском языке книга, вышедшая в свет при поддержке Министерства культуры, является важным источником для исследователей мировой археологической науки.

В ходе мероприятия были продемонстрированы видеоматериалы и различные фотоматериалы, подготовленные о пещере Азых после Второй Карабахской войны.

В завершение мероприятия книга «Азыхская пещера – древнейшее поселение на территории Азербайджана» была преподнесена в дар гостям с автографом автора.

Отметим, что Лондонская международная книжная ярмарка, объединяющая различные книжные культуры и более 1000 участников из 60 стран, продлится до 13 марта.