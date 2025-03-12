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В Баку успешно прооперирован 110-летний пациент – ФОТО – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:31 - Сегодня
В Баку успешно прооперирован 110-летний пациент – ФОТО – ВИДЕО

Проведение хирургической операции у пожилых людей, как правило, сопряжено с рядом рисков, тем не менее профессиональные врачи, верно оценив состояние пациента, помогают ему вернуть здоровье.

В Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета успешно проведена операция по артропластике (эндопротезированию тазобедренного сустава) 110-летнему Хилалу Ибрагимову, сообщает 1news.az со ссылкой на АМУ.

Как сообщил заведующий кафедрой травматологии и ортопедии клиники, доцент Джафар Насирли, после падения у пациента произошел перелом шейки левой бедренной кости – в результате обследования было принято решение о проведении операции по артропластике.

«Операция по эндопротезированию тазобедренного сустава – это процесс замены поврежденных или изношенных частей тазобедренного сустава искусственным имплантом, изготовленным из металла, керамики или твердого пластика. Процедура проводится под общей анестезией. Как правило, пациенты уже на следующий день после операции могут вставать на ноги и начинать ходить. Наш пациент, который до операции не мог подняться и испытывал сильные боли, после вмешательства уже начал ходить», - рассказал Дж.Насирли.

110-летний пациент Хилал Ибрагимов после операции чувствовал себя хорошо и, проведя несколько дней под наблюдением врачей, был выписан домой.

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